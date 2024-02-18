Во Владимире 20 светофоров будут оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами...

Во Владимире 20 светофоров будут оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами транспорта.В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что центр безопасности дорожного движения и «Ростелеком» – заказчик и исполнитель по госконтракту – подписали дополнительное соглашение о досрочном исполнении обязательств.Полный перечень работ, предусмотренных контрактом на 2023 – 2025 годы, планируется выполнить уже к середине 2024 года.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют, что основная часть оказываемых услуг — это модернизация светофорных объектов в городе Владимире.В общей сложности должны быть оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами транспорта 20 светофоров на:– автодороге «Москва – Нижний Новгород» (повороты на Спасское и Энергетик в Юрьевце);– перекрёстке автодороги «Москва – Нижний Новгород» и Суздальского проспекта;– перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пичугина;– перекрёстке проспекта Строителей и улицы Белоконской;– перекрёстке Судогодского шоссе и улицы Зелёной;– перекрёстке улиц Батурина и Луначарского;– перекрёстке улиц Большой Московской и Златовратского– перекрёстке улиц Верхняя Дуброва и Фатьянова;– перекрёстке улиц Тракторной и Гастелло;– проспекте Ленина (в районе домов 62-65 и остановки «Улица Пугачёва»);– проспекте Строителей (остановки «Улица Белоконской» и «Педагогический институт»);– улице Безыменского (остановки «Магазин «Ополье» и «Универсам»);– улице Горького (остановка «Всполье»);– улице Дворянской (остановка «Золотые ворота»);– улице Тракторной (напротив проходной тракторного завода);– улице Чайковского (остановка «Черёмушки»).Сообщается, что после завершения этих работ интеллектуальная транспортная система Владимирской городской агломерации достигнет так называемого - «первого уровня зрелости».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области