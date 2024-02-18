Во Владимире 20 светофоров будут оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами...
Во Владимире 20 светофоров будут оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами транспорта.
В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.
Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что центр безопасности дорожного движения и «Ростелеком» – заказчик и исполнитель по госконтракту – подписали дополнительное соглашение о досрочном исполнении обязательств.
Полный перечень работ, предусмотренных контрактом на 2023 – 2025 годы, планируется выполнить уже к середине 2024 года.
В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют, что основная часть оказываемых услуг — это модернизация светофорных объектов в городе Владимире.
В общей сложности должны быть оснащены адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами транспорта 20 светофоров на:
– автодороге «Москва – Нижний Новгород» (повороты на Спасское и Энергетик в Юрьевце);
– перекрёстке автодороги «Москва – Нижний Новгород» и Суздальского проспекта;
– перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пичугина;
– перекрёстке проспекта Строителей и улицы Белоконской;
– перекрёстке Судогодского шоссе и улицы Зелёной;
– перекрёстке улиц Батурина и Луначарского;
– перекрёстке улиц Большой Московской и Златовратского
– перекрёстке улиц Верхняя Дуброва и Фатьянова;
– перекрёстке улиц Тракторной и Гастелло;
– проспекте Ленина (в районе домов 62-65 и остановки «Улица Пугачёва»);
– проспекте Строителей (остановки «Улица Белоконской» и «Педагогический институт»);
– улице Безыменского (остановки «Магазин «Ополье» и «Универсам»);
– улице Горького (остановка «Всполье»);
– улице Дворянской (остановка «Золотые ворота»);
– улице Тракторной (напротив проходной тракторного завода);
– улице Чайковского (остановка «Черёмушки»).
Сообщается, что после завершения этих работ интеллектуальная транспортная система Владимирской городской агломерации достигнет так называемого - «первого уровня зрелости».
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области