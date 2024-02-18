Во Владимирской области начнут использовать беспилотники для обнаружения лесных пожаров Леса...

Во Владимирской области начнут использовать беспилотники для обнаружения лесных пожаровЛеса Владимирской области начнут обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов отечественного производства.В этом году Владимирская область планирует закупку 29-ти дронов в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется по решению президента Владимира Путина.С помощью БПЛА специалисты смогут легко находить несанкционированные места вырубки, определять запасы древесины на участке и разновидности пород деревьев, выявлять деградацию леса, очаги инфекций и вредителей, оценивать высоту, возраст и состояние деревьев.Беспилотники - эффективный инструмент для обнаружения лесных пожаров.В настоящее время правительство Владимирской области решает вопрос о запуске специальных курсов в Муромцевском лесотехническом техникуме для обучения специалистов лесного хозяйства применению нового оборудования.