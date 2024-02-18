Во Владимирской области начнут использовать беспилотники для обнаружения лесных пожаров
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Во Владимирской области начнут использовать беспилотники для обнаружения лесных пожаров
Леса Владимирской области начнут обследовать с помощью беспилотных летательных аппаратов отечественного производства.
В этом году Владимирская область планирует закупку 29-ти дронов в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
С помощью БПЛА специалисты смогут легко находить несанкционированные места вырубки, определять запасы древесины на участке и разновидности пород деревьев, выявлять деградацию леса, очаги инфекций и вредителей, оценивать высоту, возраст и состояние деревьев.
Беспилотники - эффективный инструмент для обнаружения лесных пожаров.
В настоящее время правительство Владимирской области решает вопрос о запуске специальных курсов в Муромцевском лесотехническом техникуме для обучения специалистов лесного хозяйства применению нового оборудования.