В школах Камешковского района проверили качество школьного питания

Открытый мониторинг качества школьного питания продолжается во Владимирской области. С 12 по 16 февраля депутаты и родители провели проверку образовательных учреждений Камешковского района. Об этом сообщил зампредседатель Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Во время перерыва на прием пищи, депутаты вместе с представителями родительского контроля и руководителем управления образования администрации, Ириной Домаревой, осмотрели столовые помещения и попробовали блюда из меню. Параллельно, было проведено анкетирование среди учащихся всех возрастных групп начальной, средней и старшей школы. Нарушений не было выявлено.