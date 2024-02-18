Хорошие новости для малого бизнеса Владимирской области: нагрузку снизят Речь идет про...

Хорошие новости для малого бизнеса Владимирской области: нагрузку снизятРечь идет про документацию и отчетность. Как известно, информацию с бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. На малые компании приходится более тысячи форм отчётности, а сами показатели часто дублируются. В среднем на заполнение данных бизнес тратит более месяца в год.В официальном телеграм-канале «Мой бизнес/Владимирская область» появилась информация о том, что в скором времени Правительство РФ утвердит исчерпывающий перечень первичных статистических показателей и периодичность их сбора у субъектов МСП.Сообщается, что сведения будут собираться сразу с учётом интересов всех отраслевых ведомств и могут быть использованы многократно.Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных и исключить сбор сведений, уже имеющихся в государственных информационных системах.Как МСП будут подавать данные?Бизнес будет передавать данные через платформу МСП.РФ и портал «Госуслуг». Координатором по работе с перечнем станет Росстат.Когда вступят в силу изменения? С 1 января 2025 года.Фото: freepik.com