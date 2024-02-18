Отечественный ювелирный бренд NÁNA представил коллекцию украшений, посвященных древнему городу Владимирской области – Суздалю. Линейка получила название «Душа», рассказали в пресс-службе

Отечественный ювелирный бренд NÁNA представил коллекцию украшений, посвященных древнему городу Владимирской области – Суздалю. Линейка получила название «Душа», рассказали в пресс-службе правительства региона. Ювелиры черпали вдохновение из культуры Суздаля, его символики, деревянного зодчества и традиций. На большинстве изделий можно увидеть птицу, которая стала символом города. Этот «тренд» начал дизайнер Артемий Лебедев, который разработал для Суздаля