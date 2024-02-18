За 10 лет работы во Владимирской области волонтеры «Лиза Алерт» нашли более 3,5 тысяч...

За 10 лет работы во Владимирской области волонтеры «Лиза Алерт» нашли более 3,5 тысяч человек.Потеряться – не значит пропасть. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» - это добровольческое объединение, сообщество неравнодушных, которое ищет пропавших людей, эффективно взаимодействуя с МЧС и УМВД.«Уже 10 лет мы ищем — и находим потерявшихся людей, спасая, по сути, не только их самих, но и всех тех, кому они дороги, - отмечают владимирское отделение «ЛизаАлерт». - Их счастье, когда они могли снова обнять своих родных, для нас драгоценнее любого «спасибо». Все эти годы мы учились, осваивали новые методики поисков, укрепляли взаимодействие с чрезвычайными службами. А ещё все 10 лет мы чувствовали ваши поддержку и неравнодушие — будь то добрые комментарии в соцсетях, перепост ориентировок, свидетельства на «горячую линию» отряда, такие всегда нужные подарки, как оборудование, бензин или горячий чай с бутербродами для уставших добровольцев, привезённые на резонансный поиск. Благодаря этому участию в каждом нашем «Найден, жив!» есть ваша заслуга!»За 10 лет по Владимирской области в отряд поступило 3 974 заявки, из них:поиск в природной среде - 1761,поиск в городе — 2213.Найдены - 3651, из них:найдены, живы - 3244,найдены, погибли — 407.До сих пор остаются не найдены — 119 человек.Заявок на поиск родных - 53. Родные найдены - 53.Неподтвержденные заявки - 151.В том числе, на поиск детей до 18 лет - 729 заявок.Найдены - 713, из них:найдены, живы - 700,найдены, погибли - 13.Неподтвержденные заявки - 16.Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir