Согласно подсчётам прокуратуры за первые прошедшие месяцы 2024 года Владимирцы подарили кибермошенникам 140 миллионов рублей.

За прошедшие почти два месяца этого года Владимирцы отдали кибермошенникам почти 140 миллионов рублей с накопительных и кредитных счетов. Согласно сообщению Прокуратуры Владимирской области, количество преступлений такого рода возросло за прошлый год на треть и продолжает расти.Как известно, старые схемы с операциями по счёту, родственниках в ДТП и простых деньгах всё ещё рабочие. В день всех влюблённых аферисты выманили у мужчины 5,6 миллионов на «безопасный счёт», другой житель повёлся на лёгкий заработок и лишился более миллиона рублей.Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что только за прошедшую неделю жители отправили мошенникам около 10 миллионов рублей. Зарегистрировано 59 преступлений, сделанных с помощью IT-технологий.