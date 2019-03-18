Менеджер фирмы по продажам медицинского оборудования по завышенной цене продала потерпевшему продукцию. После этого она внесла в кассу организации нужную сумму...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 23-летнюю жительницу Московской области, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники с заявлением о мошенничестве обратился 82-летний житель столицы. По словам потерпевшего, он приобрел у неизвестной женщины, представившейся сотрудником торговой организации, денежные средства за медицинское оборудование. Ущерб составил более 360 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя местная жительница.Как установили полицейские, подозреваемая, работая менеджером в фирме по продажам медицинского оборудования, по завышенной цене продала потерпевшему продукцию. После этого она внесла в кассу организации нужную сумму, а остальными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22