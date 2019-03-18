ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести Гацко Павла Николаевича, 08.07.1984 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести Гацко Павла Николаевича, 08.07.1984 года рождения, жителя г. Москвы, который 13 марта 2019 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 30-35 лет, рост 175, волосы русые, коротко стриженные.Был одет: шапка синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, водолазка темно-синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22