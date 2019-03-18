18 марта, в пятую годовщину подписания Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, Владимир Путин едет в Крым и Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

18 марта, в пятую годовщину подписания "Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию", Владимир Путин едет в Крым и Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию новых теплоэлектростанций, посетит военные мемориалы и встретится с представителями общественности, сообщает телеканал "Россия 24".