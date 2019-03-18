Юрист Михаил Иоффе сообщил о главных претендентах. По словам адвоката, актер Владимир Этуш составил завещание еще 15 лет назад.

ЮристМихаил Иоффе сообщил о главных претендентах. По словам адвоката, актер ВладимирЭтуш составил завещание еще 15 лет назад.Иоффе развеял многочисленные спекуляции о якобыпредстоящей борьбе родственников умершего актера. Главными претендентамина имущество Владимира Этуша считались его супруга Елена Горбунова и дочьРаиса Этуш."Никаких сюрпризови новостей ни для жены, ни для его дочери нет и бытьне может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких", -цитирует адвоката Михаила Иоффе Он добавил, что они вступят вправа наследства через полгода, как и положено по закону.Отметим, Владимир Этуш жилв центре Москвы вблизи Патриарших прудов в трехкомнатной квартире. Крометого, у него была дача в подмосковном поселке под Икшей и счетв банке.Напомним, 95-летний умер 9 марта в больнице,куда его доставили без сознания. По словам дочери артиста, причиной смерти могли стать проблемы ссердцем. Прах народного артиста СССР захоронен 13 марта на Новодевичьемкладбище Москвы.За своюдлинную жизнь сыграл более 150 ролей в театре и кино. Наибольшуюизвестность и любовь зрителей актер приобрел благодаря комедийным ролямв фильмах Леонида Гайдая – "Кавказская пленница", "12 стульев"и "Иван Васильевич меняет профессию". Актер является ветераном ВеликойОтечественной войны и полным кавалером ордена "За заслуги передОтечеством".