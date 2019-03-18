Юрист
Михаил Иоффе сообщил о главных претендентах. По словам адвоката, актер Владимир
Этуш составил завещание еще 15 лет назад.
Юрист
Михаил Иоффе сообщил о главных претендентах. По словам адвоката, актер Владимир
Этуш составил завещание еще 15 лет назад.
Иоффе развеял многочисленные спекуляции о якобы
предстоящей борьбе родственников умершего актера. Главными претендентами
на имущество Владимира Этуша считались его супруга Елена Горбунова и дочь
Раиса Этуш.
"Никаких сюрпризов
и новостей ни для жены, ни для его дочери нет и быть
не может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких", -
цитирует адвоката Михаила Иоффе Он добавил, что они вступят в
права наследства через полгода, как и положено по закону.
Отметим, Владимир Этуш жил
в центре Москвы вблизи Патриарших прудов в трехкомнатной квартире. Кроме
того, у него была дача в подмосковном поселке под Икшей и счет
в банке.
Напомним, 95-летний умер 9 марта в больнице,
куда его доставили без сознания. По словам дочери артиста, причиной смерти могли стать проблемы с
сердцем. Прах народного артиста СССР захоронен 13 марта на Новодевичьем
кладбище Москвы.
За свою
длинную жизнь сыграл более 150 ролей в театре и кино. Наибольшую
известность и любовь зрителей актер приобрел благодаря комедийным ролям
в фильмах Леонида Гайдая – "Кавказская пленница", "12 стульев"
и "Иван Васильевич меняет профессию". Актер является ветераном Великой
Отечественной войны и полным кавалером ордена "За заслуги перед
Отечеством".