Илья Авербух выдал секрет своего старого друга, поздравляя
его с днем рождения. Цинизм – лишь маска, за которой скрывается настоящий
Алексей Ягудин, признал фигурист.
Илья Авербух выдал секрет своего старого друга, поздравляя
его с днем рождения. Цинизм – лишь маска, за которой скрывается настоящий
Алексей Ягудин, признал фигурист.
Алексею Ягудину 18 марта исполнилось 39 лет. С днем рождения
старого друга поздравил олимпийский призер, известный фигурист и хореограф Илья
Авербух. По его словам, Ягудин никогда не останавливается: спортсмен ищет применение
своим талантам, не боится рисковать и пробовать что-то новое. Это очень ценные
качества в современном мире.
"Как бы ты ни пытался спрятаться за маской цинизма, я
знаю тебя, как очень искреннего и глубокого человека. Когда ты выходишь на лед,
для тебя нет ничего важнее твоего выступления и зрителя, который смотрит на
тебя. Твой высочайший профессионализм позволяет мне вот уже долгие годы
реализовывать мой творческий потенциал", – написал в Instagram Авербух (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Алексей Ягудин вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной
много лет выступает в шоу Ильи Авербуха. Хореограф отметил в своем
поздравлении, что прекрасно помнит совместные номера, которые друзья исполняли
на "Кубке профессионалов" – Авербух уверен, что они вошли в золотую
коллекцию, пишет Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно Илья Авербух выступил в защиту российской фигуристки Евгении Медведевой. Он отметил, что неудачи на старте сезона не подкосили спортсменку. Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству по фигурному катанию.
отмечал, что фигуристке обычно удается выйти на пик спортивной формы к главным соревнованиям. Медведева достойна представлять нашу страну на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 пройдет, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, уверен Илья Авербух.