Илья Авербух выдал секрет своего старого друга, поздравляя его с днем рождения. Цинизм – лишь маска, за которой скрывается настоящий Алексей Ягудин, признал фигурист.

Илья Авербух выдал секрет своего старого друга, поздравляяего с днем рождения. Цинизм – лишь маска, за которой скрывается настоящийАлексей Ягудин, признал фигурист.Алексею Ягудину 18 марта исполнилось 39 лет. С днем рождениястарого друга поздравил олимпийский призер, известный фигурист и хореограф ИльяАвербух. По его словам, Ягудин никогда не останавливается: спортсмен ищет применениесвоим талантам, не боится рисковать и пробовать что-то новое. Это очень ценныекачества в современном мире."Как бы ты ни пытался спрятаться за маской цинизма, язнаю тебя, как очень искреннего и глубокого человека. Когда ты выходишь на лед,для тебя нет ничего важнее твоего выступления и зрителя, который смотрит натебя. Твой высочайший профессионализм позволяет мне вот уже долгие годыреализовывать мой творческий потенциал", – написал в Instagram Авербух (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Алексей Ягудин вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниноймного лет выступает в шоу Ильи Авербуха. Хореограф отметил в своемпоздравлении, что прекрасно помнит совместные номера, которые друзья исполнялина "Кубке профессионалов" – Авербух уверен, что они вошли в золотуюколлекцию, пишет Teleprogramma.pro.Напомним, недавно Илья Авербух выступил в защиту российской фигуристки Евгении Медведевой. Он отметил, что неудачи на старте сезона не подкосили спортсменку. Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству по фигурному катанию.отмечал, что фигуристке обычно удается выйти на пик спортивной формы к главным соревнованиям. Медведева достойна представлять нашу страну на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 пройдет, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, уверен Илья Авербух.