В американском Индиан-Уэллсе завершился теннисный турнир с призовым фондом 8,3 миллиона долларов. Победителем в мужском разряде стал австралиец Доминик Тим

В американском Индиан-Уэллсе завершился теннисный турнир с призовым фондом 8,3 миллиона долларов. Победителем в мужском разряде стал австралиец Доминик ТимВ финале Доминик Тим взял верх над швейцарцем Роджером Федерером 3:6, 6:3, 7:5. Соперники провели на корте два часа. Тим впервые в карьере стал победителем турнира серии "Мастерс".У женщин победительницей стала канадка Бьянка Андрееску. В финале она обыграла немецкую теннисистку Ангелику Кербер 6:4, 3:6, 6:4.