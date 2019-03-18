В чемпионате Испании по футболу лидеры из Барселоны играли в гостях у Бетиса. Клуб из столицы Каталонии выиграл со счетом 4:1 и оторвался от преследователей из мадридского Атлетико на 10 очков. Три гола из четырех в составе сине-гранатовых забил аргентинец Лионель Месси.

В чемпионате Испании по футболу лидеры из "Барселоны" играли в гостях у "Бетиса". Клуб из столицы Каталонии выиграл со счетом 4:1 и оторвался от преследователей из мадридского "Атлетико" на 10 очков. Три гола из четырех в составе "сине-гранатовых" забил аргентинец Лионель Месси.Счет был открыт на 18-й минуте, когда лидер "Барсы" сотворил свое первое голевое чудо. До конца первого тайма Месси забил еще раз, откликнувшись на пас Луиса Суареса. На 63-й минуте сам уругваец сделал счет неприличным. Когда же Морон на 82-й минуте сократил отставание "Бетиса", Месси забил в третий раз, удостоившись овации фанатов соперника.