Фестиваль "Крымская весна", приуроченный к 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошел в Москве с 16 по 18 марта.

Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тыс. москвичей и гостей столицы.Мероприятие проводилось на 13 площадках города - в парке "Зарядье", площади Революции и Манежной, Тверской, на Никитском бульваре, в парке Горького и "Сокольниках", на Профсоюзной, бульварах Дмитрия Донского и Орехово, на Городецкой, площади Славы и Митинской улице.Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.