Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша
Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина Лучше
всех, сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.
Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша
Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучше
всех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.
Миша Мараков, который собирается стать врачом, вынес вердикты Ольге
Бузовой и Ивану Урганту. Его заявления насмешили гостей телешоу
и ведущего программы.
Малыш посмотрел на фото Бузовой и озвучил неутешительный диагноз: "У нее мозги болят, ничего не может
придумать!" А Урганту он порекомендовал сделать пересадку конечностей,
чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал танцевальный номер артиста. "Он видит вас насквозь", – цитирует Галкина
Добавим, что Бузова– настоящая любимица хейтеров. Амбициозную певицу ругают как обыватели, так и звезды отечественного шоу-бизнеса.
Как писали "Дни.ру", в
YouTube-шоу "Говорящие головы" телезвезду задела певица Лайма Вайкуле. Ведущий отметил, что бездарность некоторых исполнителей не требует
подтверждения. В пример он привел , которую многие называют
безголосой. Вайкуле подчеркнула, что человек без вокальных
данных и навыков исполнения не может считаться певцом.
Ранее Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не вдохновляют. Россияне убеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.