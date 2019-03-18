Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина Лучше всех, сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.

Разоблачил поющую ведущую шестилетний МишаМараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучшевсех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.Миша Мараков, который собирается стать врачом, вынес вердикты ОльгеБузовой и Ивану Урганту. Его заявления насмешили гостей телешоуи ведущего программы.Малыш посмотрел на фото Бузовой и озвучил неутешительный диагноз: "У нее мозги болят, ничего не можетпридумать!" А Урганту он порекомендовал сделать пересадку конечностей,чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал танцевальный номер артиста. "Он видит вас насквозь", – цитирует ГалкинаДобавим, что Бузова– настоящая любимица хейтеров. Амбициозную певицу ругают как обыватели, так и звезды отечественного шоу-бизнеса.Как писали "Дни.ру", вYouTube-шоу "Говорящие головы" телезвезду задела певица Лайма Вайкуле. Ведущий отметил, что бездарность некоторых исполнителей не требуетподтверждения. В пример он привел , которую многие называютбезголосой. Вайкуле подчеркнула, что человек без вокальныхданных и навыков исполнения не может считаться певцом.Ранее Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не вдохновляют. Россияне убеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.