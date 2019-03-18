Полиция Австралии проводит обыски в домах родственников Брентона Тарранта, учинившего кровопролитную атаку в Новой Зеландии. Цель обысков – найти материалы, которые могли бы помочь следствию.

Полиция Австралии проводит обыски в домах родственников Брентона Тарранта, учинившего кровопролитную атаку в Новой Зеландии. Цель обысков – найти материалы, которые могли бы помочь следствию. Полицейским в расследовании помогает не только семья обвиняемого.На вопросы журналистов ответил Дэвид Типл — владелец магазина оружия, в котором закупался стрелок. Он рассказал, что трагедия в Крайстчерче не привела к массовой закупке боеприпасов. Наоборот, многие теперь стремятся избавиться от них. Также он сообщил, что Таррант предпочитал покупать оружие через Интернет."Я сообщил полиции, что наш магазин продал предполагаемому боевику четыре единицы огнестрельного оружия категории "А" и боеприпасы, — приводит слова Типла телеканал "Россия 24". — Все продажи этому человеку проходили через верифицированную полицией онлайн-доставку по почте. Мы не продавали ему полуавтоматическое армейское оружие, только огнестрельное оружие категории "А". Свою лицензию он получил в ноябре 2017 года".