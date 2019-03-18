Футболисты сборной России начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. 21 марта наша команда сыграет со сборной Бельгией, а 24 – со сборной Казахстана. Обе встречи россияне проведут в гостях.

Футболисты сборной России начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. 21 марта наша команда сыграет со сборной Бельгией, а 24 – со сборной Казахстана. Обе встречи россияне проведут в гостях.Наша сборная приступила к подготовке к этим встречам. В расположение сборной России прибыли все игроки, кроме полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Денис присоединится к сборной в понедельник вечером.Еще один футболист – защитник "Истанбула" Федор Кудряшов приехал в понедельник утром и пока не принимал участие в занятиях. Три игрока – Илья Кутепов, Юрий Жирков и Роман Зобнин работали не в общей группе, а в тренажерном зале.