Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на открытый конфликт с Кремлем. В руководстве страны позволили себе крайне резкие высказывания в адрес российского посла Михаила Бабича. Хамство и дерзость могут дорого обойтись Батьке и его потерявшим берега чиновникам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на открытый конфликт с Кремлем. В руководстве страны позволили себе крайне резкие высказывания в адрес российского посла Михаила Бабича. Хамство и дерзость могут дорого обойтись Батьке и его "потерявшим берега" чиновникам.Грандиозный скандал разразился после заявления сотрудника белорусского МИДа Анатолия Глаза. Чиновник упрекнул российского посла в некомпетентности и непонимании ситуации в Белоруссии. Более того, Глаз обвинил Бабича в якобы "подтасованном наборе цифр" и фактически оскорбил дипломата, назвав его "подающим надежды бухгалтером".А Бабич всего-навсего указал Минску на вклад России в белорусскую экономику. Помимо прочего, дипломат упомянул про большое количество беспошлинной нефти, из которой республика производит топливо и нефтепродукты и продает их в ЕС, что дает Лукашенко повод самодовольно хвастаться "расширением внешнеэкономических связей".Никаких доказательств неправоты российского посла в Минске не привели. В любом цивилизованном споре на аргументы отвечают контраргументами, но в белорусском МИДе решили заменить их напыщенным хамством и беззастенчивой дерзостью.Вряд ли мидовский чиновник, или, как назвал его Бабич, "рядовой клерк", мог решиться на подобный демарш по своей инициативе. Непосредственный начальник Глаза – руководитель внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей, считающийся главным западником при "дворе" Лукашенко. Но и министр, по правде говоря, на инициатора не тянет.Атака на российского посла – затея очень рискованная. И те, кто хотел разжечь пожар в отношениях Москвы и Минска, не мог не понимать далеко идущих последствий своих действий.Необходимо понимать, что в нынешней Белоруссии все нити управления сводятся к , без его ведома не принимается ни одно серьезное решение. А раз так, то Батька как минимум знал о готовящемся скандале, как максимум – был его инициатором. И вторая версия в силу указанной строчкой ранее причины кажется более правдоподобной.К сожалению, подобный "базарный" стиль ведения дискуссии становится нормой для руководства братской республики. Но Лукашенко, видимо, такая риторика по душе. Она вполне укладывается в стилистику его последних заявлений, исполненных обвинениями и упреками в адрес Москвы.В Кремле, очевидно, сделают выводы из наглого демарша. Если к резким высказываниям вечно недовольного Лукашенко в Москве уже привыкли, то атака на посла не вписывается ни в какие, даже самые элементарные рамки приличия.Позволив себе резкие высказывания в адрес Бабича, Минск, по сути, попытался задеть президента Владимира Путина, чью политику в соседней республике проводит посол. Как метко заметил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, "нет никакого Бабича, есть Путин". Что будет дальше и каких еще выходок ждать от и его орлов – покажет время.