Смерть певицы стала большим ударом для вдовы артиста Александра Абдулова. Женщина призналась, что очень бы хотела забрать дочь Юлии Началовой к себе.

Смерть певицы стала большим ударом для вдовы артиста Александра Абдулова. Женщина призналась, что очень бы хотела забрать дочь Юлии Началовой к себе.Как отметила Юлия Абдулова, при жизни актер поддерживал дружеские отношения с исполнительницей. После кончины Александра Абдулова певица часто посещала мероприятия, посвященные артисту. Так, в прошлом году она выступала на вечере памяти в "Ленкоме". "Не могу ничего говорить, потому что мне нереально плохо. Александр Гаврилович очень любил Юльку", – поделилась вдова в беседе с журналистами.Она рассказала, что ее наследница Евгения всегда хорошо общалась с дочерью Юлии Началовой, и новость о смерти исполнительницы очень расстроила ее. Девочка всерьез обеспокоена судьбой Веры. "Моя Женька вчера так плакала: "Мам, а как Вера?" Ребенок понимает, что Вере сейчас очень плохо", – цитирует Юлию Абдулову .По словам женщины, ее наследница очень хотела бы помочь подруге и даже предложила забрать девочку в их семью. Тогда вдова напомнила Евгении, что у Веры есть папа, а также бабушка и дедушка, которые обязательно о ней позаботятся. Хотя позднее в разговоре с журналистами она отметила, что девочке уже "ничем нельзя помочь", передает .Напомним, была госпитализирована 8 марта. Врачи диагностировали у нее подагру, красную волчанки и гангрену ноги. Позднее врачи опровергли информацию о том, что исполнительница страдает от волчанки. Звезду ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта певица скончалась после операции.