Единая Россия обсудит в
регионах программу Земский учитель и представит в Министерство просвещения свои
предложения по ее исполнению. Программа призвана сделать работу педагога на
селе популярной.
"Единая Россия" обсудит в
регионах программу "Земский учитель" и представит в Министерство просвещения свои
предложения по ее исполнению. Программа призвана сделать работу педагога на
селе популярной.
Партийный проект "Новая
школа" организует в регионах широкое обсуждение программы "Земский учитель",
сообщила член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова. Она назвала
программу очень важной.
"Чтобы программа работала грамотно и был
положительный отзыв от людей, на площадке партии во всех регионах состоится экспертное
обсуждение с привлечением профессионального педагогического сообщества,
представителей профильных ведомств, институтов развития образования, других
сообществ", – сказала Аршинова.
Обсуждение будет проходить
в течение месяца. Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил
по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года
программу "Земский учитель". Она привлечет педагогов, переезжающих на работу в
села и малые города. Учителям единовременно выплатят миллион рублей.
Партийный проект "Новая школа" занимается
поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и дополнительного
образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова, общественный совет
проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.