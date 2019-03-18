Единая Россия обсудит в регионах программу Земский учитель и представит в Министерство просвещения свои предложения по ее исполнению. Программа призвана сделать работу педагога на селе популярной.

"Единая Россия" обсудит врегионах программу "Земский учитель" и представит в Министерство просвещения своипредложения по ее исполнению. Программа призвана сделать работу педагога населе популярной.Партийный проект "Новаяшкола" организует в регионах широкое обсуждение программы "Земский учитель",сообщила член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова. Она назвалапрограмму очень важной."Чтобы программа работала грамотно и былположительный отзыв от людей, на площадке партии во всех регионах состоится экспертноеобсуждение с привлечением профессионального педагогического сообщества,представителей профильных ведомств, институтов развития образования, другихсообществ", – сказала Аршинова.Обсуждение будет проходитьв течение месяца. Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложилпо аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 годапрограмму "Земский учитель". Она привлечет педагогов, переезжающих на работу всела и малые города. Учителям единовременно выплатят миллион рублей.Партийный проект "Новая школа" занимаетсяподдержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и дополнительногообразования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова, общественный советпроекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.