Телеведущая возмущена комментарием медика по поводу смерти 38-летней певицы. Он заявил, что Юлия Началова скончалась, потому что у нее такая судьба.

Телеведущаявозмущена комментарием медика по поводу смерти 38-летней певицы. Он заявил, чтоЮлия Началова скончалась, потому что у нее такая судьба.Негодование Ксения Собчак высказала в своем Telegram-канале."Ехала тут в машине, фоном играло радио, в какой-то момент прислушалась и неповерила ушам. В эфире @radiogovoritmoskva Сергей Доренко @rasstriga обсуждалсмерть Юлии Началовой", – написала знаменитость.Она сообщила, что приглашенный врач-эксперт "на полномсерьезе вещал, что, дескать, ничего поделать было нельзя, "раз такая судьба". Такоеобъяснение смерти Юлии Началовой вызвало у Собчак оторопь. "Вы там вообщенормальные? Врач, дававший клятву Гиппократа, отдает состояние больного в рукичего-то неосязаемого? Это как!?" – высказалась телезвезда.Как писали "Дни.ру", ранее лечащий врач артистки Василий Шуров рассказало ее недугах. По словам медика, не имела тех диагнозов, которыеей приписывают. Кроме того, он полагает, что артистку "убиласлучайность". Ведь, как отметил врач, за те полгода, которые она ненаблюдалась у него, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитостипроизойти не могли.Напомним, что певицугоспитализировали 8 марта, а позже ввели в состояние искусственной комы. У диагностировали подагру, системную красную волчанкуи сахарный диабет второго типа. 16 марта врачи провели певице операцию,после которой она скончалась.