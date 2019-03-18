Телеведущая
возмущена комментарием медика по поводу смерти 38-летней певицы. Он заявил, что
Юлия Началова скончалась, потому что у нее такая судьба.
Телеведущая
возмущена комментарием медика по поводу смерти 38-летней певицы. Он заявил, что
Юлия Началова скончалась, потому что у нее такая судьба.
Негодование Ксения Собчак высказала в своем Telegram-канале.
"Ехала тут в машине, фоном играло радио, в какой-то момент прислушалась и не
поверила ушам. В эфире @radiogovoritmoskva Сергей Доренко @rasstriga обсуждал
смерть Юлии Началовой", – написала знаменитость.
Она сообщила, что приглашенный врач-эксперт "на полном
серьезе вещал, что, дескать, ничего поделать было нельзя, "раз такая судьба". Такое
объяснение смерти Юлии Началовой вызвало у Собчак оторопь. "Вы там вообще
нормальные? Врач, дававший клятву Гиппократа, отдает состояние больного в руки
чего-то неосязаемого? Это как!?" – высказалась телезвезда.
Как писали "Дни.ру", ранее лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал
о ее недугах. По словам медика, не имела тех диагнозов, которые
ей приписывают. Кроме того, он полагает, что артистку "убила
случайность". Ведь, как отметил врач, за те полгода, которые она не
наблюдалась у него, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитости
произойти не могли.
Напомним, что певицу
госпитализировали 8 марта, а позже ввели в состояние искусственной комы. У диагностировали подагру, системную красную волчанку
и сахарный диабет второго типа. 16 марта врачи провели певице операцию,
после которой она скончалась.