Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин не принял участия в матче регулярного чемпионата Лиги против Филадельфии Флайерз. Без одного из лидеров пингвины уступили летчикам в дополнительное время – 1:2 ОТ.

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не принял участия в матче регулярного чемпионата Лиги против "Филадельфии Флайерз". Без одного из лидеров "пингвины" уступили "летчикам" в дополнительное время – 1:2 ОТ.При этом руководители "Питтсбурга" пока не открывают причин отсутствия россиянина, хотя наиболее вероятным является пропуск игры из-за травмы в предыдущем матче с "Сент-Луис Блюз", когда оборонец "музыкантов" Бортуццо крепко приложил нашего форварда клюшкой. Неизвестно также, сколько времени пропустит Малкин на финише регулярного чемпионата.