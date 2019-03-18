В США проходит этап Гран-при по фехтованию. Российская спортсменка Инна Дериглазова стала победительницей в соревнованиях рапиристок.

В США проходит этап Гран-при по фехтованию. Российская спортсменка Инна Дериглазова стала победительницей в соревнованиях рапиристок.В финале Инна победила итальянку Аличе Вольпи с результатом 15:14. Еще одна российская рапиристка Лариса Коробйникова заняла третье место, поделив его с кореянкой Чон Хи Сук.На Олимпийских играх 2016 года Инна Дериглазова выиграла золотую медаль в одиночном разряде. Кроме того Инна является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.