Премьер Франции представит план по борьбе с беспорядками. Речь, возможно, идет об усилении полномочий полиции.

Премьер Франции представит план по борьбе с беспорядками. Речь, возможно, идет об усилении полномочий полиции. Эдуар Филипп проведет встречу с президентом Пятой республики. Премьер-министр признал: меры по предотвращению субботних погромов были недостаточными.Французские СМИ обсуждают сейчас и сообщения о сомнительном поведении группы полицейских, которые могли воспользоваться хаосом, чтобы обзавестись футболками из разгромленного магазина на Елисейских полях.И-за новой волны беспорядков на фоне акции желтых жилетов Эммануэль Макрон вынужден был прервать отдых на горнолыжном курорте и созвать министров на экстренное совещание, напоминает телеканал "Россия 24". По данным МВД Франции, из десяти тысяч мирных протестующих в столице страны полторы тысячи изначально были нацелены на погромы и провокации. Задержаны около двухсот. По размеру ущерба эту акцию в Париже называют худшей с декабря.