В центральном матче 28 тура итальянской Серии А между Миланом и Интером едва не подрались футболисты из одной из команд. На скамейке запасных Милана вспыхнул конфликт между Лукасом Бильей и Франком Кесси.

В центральном матче 28 тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Интером" едва не подрались футболисты из одной из команд. На скамейке запасных "Милана" вспыхнул конфликт между Лукасом Бильей и Франком Кесси.Замененный на 69 минуте Кесси сидел на скамейке запасных, где дал волю эмоциям. Ивауриец что-то громко говорил и размахивал руками. Аргентинец Билья сделал ему замечание, после которого Кесси пустил в ход кулаки. Остальные запасные игроки "Милана" вовремя вмешались и погасили ссору.Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо назвал случившееся грубым нарушением командной этики. Гаттузо обещал разобраться в инциденте и принять меры в течение двух дней.