В Национальной хоккейной лиге проходят матчи очередного игрового дня. В Анахайме местные Дакс принимали соперников из Флориды Пантерз. У гостей отличился российский нападающий Евгений Дадонов, однако это не спасло пантер от поражения. 3:2 – победили утки.

В Национальной хоккейной лиге проходят матчи очередного игрового дня. В Анахайме местные "Дакс" принимали соперников из "Флориды Пантерз". У гостей отличился российский нападающий Евгений Дадонов, однако это не спасло "пантер" от поражения. 3:2 – победили "утки"."Анахайм" вел 1:0 и 2:1 после голов Шора и Хенрика. Дважды "Флориде" удавалось сравнять счет: в первый раз это была шайба Дадонова, а затем отличился Экблад. Но когда Сильверберг в третий раз вывел "Дакс" вперед, то гостям не хватило времени и настроя.