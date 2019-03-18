Нас ждет очень насыщенная на события неделя. Мы чаще обычного будем принимать решения, которые раньше бы обдумывали годами, качать права, хлопать дверьми и перегибая палку будем требовать от своего партнера доказательств любви и верности. Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта марта для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.
Нас ждет очень насыщенная на события неделя. Мы чаще обычного будем принимать решения, которые раньше бы обдумывали годами, качать права, хлопать дверьми и перегибая палку будем требовать от своего партнера доказательств любви и верности. Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта марта для "Дни.ру" составила
Мужские
и женские энергии выйдут из берегов и хорошенько помотают нам нервы. Жару
добавит надвигающееся полнолуние 21 марта, которое также подчеркнет
необходимость перемен в теме партнерства. Если отношения вам дороги, то стоит
закрыть свой рот на замок и идти на компромиссы.
Кстати, одновременно с полнолунием мы встретим еще один Новый год! На этот раз астрологический, который в народе он называется днем Весеннего Равноденствия.
Еще один повод для запуска своих самых сокровенных желаний.
Овен
Для Овнов, озадаченных построением
карьеры, неделя получится насыщенной и плодотворной. В первой половине будут
заключаться сделки и проводиться переговоры. Ближе к пятнице стоит сбавить
обороты и обратить внимание на семью. Если вы холосты и живете далеко от
родни, проведите время с друзьями – небольшая посиделка в любимом баре или легкие командные
игры помогут отлично провести время.
Телец
Представителям данного знака
предстоит череда мелких, но очень неприятных конфликтов с дальними
родственниками. Особенно эмоциональные всплески заденут женщин – Тельцам будет
казаться, что по отношению к ним окружающие ведут себя совершенно
несправедливо. Но эта позиция окажется прямо противоположной действительности –
это Тельцы начнут капризничать и обижать родных, сами того не замечая.
Близнецы
У Близнецов в гороскопе на неделю с 18 по 24 марта есть вероятность импровизированного отпуска. Очень маловероятно, что поездка будет
связана с работой, так что можете подговорить приятеля или друга – вдвоем будет
гораздо веселее. Выбирайте близкую по культуре страну и старайтесь не брать
багаж. Большое количество вещей все равно пролежит без дела. Лучше езжайте
налегке и если захочется привезти сувениров или вкусняшек, купите чемодан на
месте.
Рак
Раки на этой неделе обратят взор
вглубь себя. И с радостью отметят, что окружающие их любят и поддерживают, несмотря
на врожденное занудство представителей этого знака. Ковыряющегося в себе Рака
сложно остановить, но отличным плюсом таких раскопок можно считать
сентиментальность и доброту этих людей – если Рак начнет вспоминать все хорошее, что вы для него когда-то сделали, он будет долго и усердно благодарить
вас. Может даже обниматься полезет.
Лев
Львы всю неделю будут старательно налаживать отношения с младшими
членами семьи. Не подумайте, представители данного знака любят детей, но скорее
как элемент созерцания и научный проект – смотрят, кормят и не трогают. А тут
Львам захочется общаться и нести просвещение в массы. Благо, они харизматичные,
яркие и умеют произвести шикарное впечатление, когда захотят.
Дева
В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта у Дев намечается погружение в романтику:
возможно, они наконец решатся на воссоединение с любимым человеком, совершат
какой-то непредсказуемый красивый поступок или оригинально признаются в своих
чувствах. Чтобы они ни задумали, Дев стоит хвалить и поддерживать – они редко
открываются и еще реже придумывают какие-то сентиментальные милости и включают
эмоции.
Весы
Весы на этой неделе немного выйдут за
рамки, чем доставят окружающим массу хлопот. Не то чтобы представители данного
знака лгали кому-то намеренно, но они действительно любят искажать факты и
привирать – творческая сторона их натуры заставляет глаза видеть все в ином
свете. Вот и получается, что они навыдумывают одни, а "расхлебывать"
последствия – всем. Ох уж эта
эпистолярность и любовь к искусству!
Скорпион
Скорпионы будут радостно наблюдать
постепенное оживление природы (если не практически, то в душе) и строить далеко
идущие планы. Но их мечты останутся мечтами – представители данного знака будут
настолько погружены в работу, что даже не заметят ход времени. Чтобы совсем не
погрязнуть в рутине, сходите на концерт, посетите выставку или картинную
галерею. Также не жалейте денег на предметы искусства.
Стрелец
В гороскопе на неделю с 18 по 24 марта для Стрельцов есть предупреждение: они могут почувствовать легкое
недомогание. Оно не превратится в продолжительную болезнь, если своевременно
принять необходимые меры. Также текущая неделя не подойдет для крупных
начинаний и ответственных дел: велик шанс показать себя не с лучшей стороны и
упустить давно заготовленную возможность. Если время терпит, лучше займитесь
собой и отложите дела на более поздний период.
Козерог
Козероги могут спонтанно получить
хорошее деловое предложение: новый
знакомый будет обещать золотые горы, на которые стоит "вестись" только после
того, как информация будет проверена. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также не
обольщайтесь, когда многие люди начнут приходить к вам за советами –
популярность среди них обманчива. Сегодня они с вами, а завтра – обсуждают за
спиной.
Водолей
Водолеям стоит немного укротить свою
мнительность и вернуться с небес на землю: возможно в скором времени им
предстоит проститься с хорошим другом. А это значит, что не стоит терять время
понапрасну – не жалейте деньги на прощальные подарки и застолье. Пройдитесь по
местам, которые много значили для вас, освежите в памяти лучшие моменты
отношений.
Рыбы
Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для Рыб выглядит довольно
удачным, хоть и не лишенным некоторых проблем. Представителей данного знака
ждет приятный сюрприз от второй половинки, который станет полной неожиданностью
– Рыб никак нельзя назвать рассеянными и мимо их внимания ускользнуть сложно.
Тем приятнее будет результат! Если у вверены в своих силах. Можете ставить даже
самые заоблачные цели – настрой все сделает за вас и вы легко получите
желаемое.