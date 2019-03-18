Нас ждет очень насыщенная на события неделя. Мы чаще обычного будем принимать решения, которые раньше бы обдумывали годами, качать права, хлопать дверьми и перегибая палку будем требовать от своего партнера доказательств любви и верности. Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта марта для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Нас ждет очень насыщенная на события неделя. Мы чаще обычного будем принимать решения, которые раньше бы обдумывали годами, качать права, хлопать дверьми и перегибая палку будем требовать от своего партнера доказательств любви и верности. Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта марта для "Дни.ру" составилаМужскиеи женские энергии выйдут из берегов и хорошенько помотают нам нервы. Жарудобавит надвигающееся полнолуние 21 марта, которое также подчеркнетнеобходимость перемен в теме партнерства. Если отношения вам дороги, то стоитзакрыть свой рот на замок и идти на компромиссы.Кстати, одновременно с полнолунием мы встретим еще один Новый год! На этот раз астрологический, который в народе он называется днем Весеннего Равноденствия.Еще один повод для запуска своих самых сокровенных желаний.ОвенДля Овнов, озадаченных построениемкарьеры, неделя получится насыщенной и плодотворной. В первой половине будутзаключаться сделки и проводиться переговоры. Ближе к пятнице стоит сбавитьобороты и обратить внимание на семью. Если вы холосты и живете далеко отродни, проведите время с друзьями – небольшая посиделка в любимом баре или легкие командныеигры помогут отлично провести время.ТелецПредставителям данного знакапредстоит череда мелких, но очень неприятных конфликтов с дальнимиродственниками. Особенно эмоциональные всплески заденут женщин – Тельцам будетказаться, что по отношению к ним окружающие ведут себя совершеннонесправедливо. Но эта позиция окажется прямо противоположной действительности –это Тельцы начнут капризничать и обижать родных, сами того не замечая.БлизнецыУ Близнецов в гороскопе на неделю с 18 по 24 марта есть вероятность импровизированного отпуска. Очень маловероятно, что поездка будетсвязана с работой, так что можете подговорить приятеля или друга – вдвоем будетгораздо веселее. Выбирайте близкую по культуре страну и старайтесь не братьбагаж. Большое количество вещей все равно пролежит без дела. Лучше езжайтеналегке и если захочется привезти сувениров или вкусняшек, купите чемодан наместе.РакРаки на этой неделе обратят взорвглубь себя. И с радостью отметят, что окружающие их любят и поддерживают, несмотряна врожденное занудство представителей этого знака. Ковыряющегося в себе Ракасложно остановить, но отличным плюсом таких раскопок можно считатьсентиментальность и доброту этих людей – если Рак начнет вспоминать все хорошее, что вы для него когда-то сделали, он будет долго и усердно благодаритьвас. Может даже обниматься полезет.ЛевЛьвы всю неделю будут старательно налаживать отношения с младшимичленами семьи. Не подумайте, представители данного знака любят детей, но скореекак элемент созерцания и научный проект – смотрят, кормят и не трогают. А тутЛьвам захочется общаться и нести просвещение в массы. Благо, они харизматичные,яркие и умеют произвести шикарное впечатление, когда захотят.ДеваВ гороскопе на неделю с 18 по 24 марта у Дев намечается погружение в романтику:возможно, они наконец решатся на воссоединение с любимым человеком, совершаткакой-то непредсказуемый красивый поступок или оригинально признаются в своихчувствах. Чтобы они ни задумали, Дев стоит хвалить и поддерживать – они редкооткрываются и еще реже придумывают какие-то сентиментальные милости и включаютэмоции.ВесыВесы на этой неделе немного выйдут зарамки, чем доставят окружающим массу хлопот. Не то чтобы представители данногознака лгали кому-то намеренно, но они действительно любят искажать факты ипривирать – творческая сторона их натуры заставляет глаза видеть все в иномсвете. Вот и получается, что они навыдумывают одни, а "расхлебывать"последствия – всем. Ох уж этаэпистолярность и любовь к искусству!СкорпионСкорпионы будут радостно наблюдатьпостепенное оживление природы (если не практически, то в душе) и строить далекоидущие планы. Но их мечты останутся мечтами – представители данного знака будутнастолько погружены в работу, что даже не заметят ход времени. Чтобы совсем непогрязнуть в рутине, сходите на концерт, посетите выставку или картиннуюгалерею. Также не жалейте денег на предметы искусства.СтрелецВ гороскопе на неделю с 18 по 24 марта для Стрельцов есть предупреждение: они могут почувствовать легкоенедомогание. Оно не превратится в продолжительную болезнь, если своевременнопринять необходимые меры. Также текущая неделя не подойдет для крупныхначинаний и ответственных дел: велик шанс показать себя не с лучшей стороны иупустить давно заготовленную возможность. Если время терпит, лучше займитесьсобой и отложите дела на более поздний период.КозерогКозероги могут спонтанно получитьхорошее деловое предложение: новыйзнакомый будет обещать золотые горы, на которые стоит "вестись" только послетого, как информация будет проверена. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также необольщайтесь, когда многие люди начнут приходить к вам за советами –популярность среди них обманчива. Сегодня они с вами, а завтра – обсуждают заспиной.ВодолейВодолеям стоит немного укротить своюмнительность и вернуться с небес на землю: возможно в скором времени импредстоит проститься с хорошим другом. А это значит, что не стоит терять времяпонапрасну – не жалейте деньги на прощальные подарки и застолье. Пройдитесь поместам, которые много значили для вас, освежите в памяти лучшие моментыотношений.РыбыГороскоп на неделю с 18 по 24 марта для Рыб выглядит довольноудачным, хоть и не лишенным некоторых проблем. Представителей данного знакаждет приятный сюрприз от второй половинки, который станет полной неожиданностью– Рыб никак нельзя назвать рассеянными и мимо их внимания ускользнуть сложно.Тем приятнее будет результат! Если у вверены в своих силах. Можете ставить дажесамые заоблачные цели – настрой все сделает за вас и вы легко получитежелаемое.