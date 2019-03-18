Нападающий Интера Мауро Икарди может в ближайшее время вернуться в основной состав миланцев. Футболист и клуб близки к тому, чтобы устранить все спорные моменты и недопонимания.

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может в ближайшее время вернуться в основной состав миланцев. Футболист и клуб близки к тому, чтобы устранить все спорные моменты и недопонимания.Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб провел переговоры с Икарди. Мауро не собирается покидать клуб и готов снять все противоречия по контракту. Футболист хочет вернуться в основу.Мауро Икарди был лишен капитанской повязки и выведен из основного состава. Это произошло после того, как аргентинец отказался продлевать контракт с "Интером".