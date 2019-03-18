Она представляла «Союз женщин России»

Она представляла «Союз женщин России»Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обновил состав общественного совета по здравоохранению. Из списка вычеркнули фамилию бывшего главного врача роддома №2 Ирины Кирюхиной.Ирина Кирюхина представляла «Союз женщин России». Кроме того, в новый список не попала руководитель специализированного дома ребёнка Лариса Горячева, а также главврач областной клинической больницы Любовь Быков и член совета федерации Ольга Хохлова.Напомним, недавно стало известно, что Ирина Кирюхина может вернуться в кресло депутата Законодательного собрания Владимирской области на место сложившего свои полномочия Владимира Лебедева.