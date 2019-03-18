Иркутские нефтяники впервые в стране поставили на рельсы новые железнодорожные цистерны для транспортировки сжиженных газов. Супервагоны построены по специальному заказу, сообщает ГТРК Иркутск.
Иркутские нефтяники впервые в стране поставили на рельсы новые железнодорожные цистерны для транспортировки сжиженных газов. "Супервагоны" построены по специальному заказу, сообщает ГТРК "Иркутск".
В отличии от вагонов старого образца, их будут устанавливать на трехколесные тележки вместо двухколесных. Кроме того, новинка будет перевозить в два раза больше сырья, чем предыдущие модели. При этом стоимость ремонта и обслуживания таких вагонов уменьшится на 25 процентов.
Обновленный подвижной состав позволит "Иркутской нефтяной компании" увеличить объемы перевозки продукции почти на треть. "Это уникальные в плане исполнения цистерны. Их конструкция позволит свободно проходить Восточно-Сибирской железную дорогу, все сложные участки, — заявил руководитель отдела приема, хранения и отгрузки СУГ ИНК Андрей Соколик.
Новые вагоны будут использоваться для транспортировки сырья с газофракционирующей установки в Усть-Куте. Цистерны полностью обеспечат потребности в отгрузке пропано-бутановой смеси. До года потребители получат почти сто пятьдесят тысяч тонн газа.