Иркутские нефтяники впервые в стране поставили на рельсы новые железнодорожные цистерны для транспортировки сжиженных газов. Супервагоны построены по специальному заказу, сообщает ГТРК Иркутск.

Иркутские нефтяники впервые в стране поставили на рельсы новые железнодорожные цистерны для транспортировки сжиженных газов. "Супервагоны" построены по специальному заказу, сообщает ГТРК "Иркутск".В отличии от вагонов старого образца, их будут устанавливать на трехколесные тележки вместо двухколесных. Кроме того, новинка будет перевозить в два раза больше сырья, чем предыдущие модели. При этом стоимость ремонта и обслуживания таких вагонов уменьшится на 25 процентов.Обновленный подвижной состав позволит "Иркутской нефтяной компании" увеличить объемы перевозки продукции почти на треть. "Это уникальные в плане исполнения цистерны. Их конструкция позволит свободно проходить Восточно-Сибирской железную дорогу, все сложные участки, — заявил руководитель отдела приема, хранения и отгрузки СУГ ИНК Андрей Соколик.Новые вагоны будут использоваться для транспортировки сырья с газофракционирующей установки в Усть-Куте. Цистерны полностью обеспечат потребности в отгрузке пропано-бутановой смеси. До года потребители получат почти сто пятьдесят тысяч тонн газа.