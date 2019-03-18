В Башкирии в минувшие выходные в Нефтекамск и Октябрьский зашли лоси. Взволнованные нашествием животных горожане отпугивали их как могли. Одна из местных жительниц решила проблему наиболее изобретательно — метнула в сохатого кота.
В Башкирии в минувшие выходные в Нефтекамск и Октябрьский зашли лоси. Взволнованные нашествием животных горожане отпугивали их как могли: топали, улюлюкали и свистели.
Одна из жительниц Октябрьского решила проблему наиболее изобретательно — метнула в сохатого кота. Радикальный способ оказался крайне эффективным — испуганные животные бросились в разные стороны и убежали.
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Публикация от Вячеслав (@slavikstepanoff) 17 Мар 2019 в 1:33 PDT
Приключения лосей, заблудившихся в городских джунглях, прервали спасатели. Животных усыпили при помощи транквилизатора и бережно вывезли в лес.