Филипп Киркоров сам заказал покушение, которое должно было состояться на концерте певца в Махачкале в 2017 году. По мнению эксперта, это должно было стать местью артсита шоумену Максиму Галкину.

Филипп Киркоров сам заказал "покушение", котороедолжно было состояться на концерте певца в Махачкале в 2017 году. По мнениюэксперта, это должно было стать местью артсита шоумену Максиму Галкину.Король поп-сцены Филипп Киркоров инсценировал покушение вДагестане в своих корыстных целях. Юморист и шоумен Максим Галкин не имеет кэтому инциденту никакого отношения, уверена парапсихолог Сюзанна Чеботатева.По мнению таролога, намеревался такимобразом отомстить Максиму Галкину за то, что Алла Пугачева предпочла ему шоумена– несмотря на прошедшее время и кажущиеся хорошие отношения между ними."Филипп ревностно относится к той ситуации , что АллаПугачева выбрала Максима, а не его . Так как он все еще испытывает чувства кАлле Борисовне. И до сих пор не обрелсвое счастье в лице другой женщины", – заявила Дням.Ру.Недавно стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте . Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который приревновал артиста к Примадонне. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Пугачеву и Киркорова.Позже актер Станислав Садальский, комментируя сообщения о поккушении на, заявил, что Галкин не мог придумать такой план.Для разработки истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнению артиста, обладает Филипп Киркоров.