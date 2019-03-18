Французский музыкант Дидье Маруани вновь подал иск против известного исполнителя. Как утверждает лидер группы Space, Филипп Киркоров нарушил авторские права на одну из его композиций.

Французский музыкант Дидье Маруани вновь подал иск против известного исполнителя. Как утверждает лидер группы Space, Филипп Киркоров нарушил авторские права на одну из его композиций.Во время пресс-конференции адвокат Евгений Турло рассказал, что российский артист позаимствовал у французского коллеги отрывок из песни A Symphonic Space Dream для композиции "Жестокая любовь". Пострадавший потребовал, чтобы Филипп Киркоров выплатил ему компенсацию в размере 272 миллионов рублей.Иск был подан в Таганский суд Москвы в понедельник, 18 марта. "Артист полностью заимствовал основную, наиболее запоминающуюся часть песни", – рассказал правозащитник после того, журналисты прослушали два трека. Он добавил, что в суд отправили еще одно заявление – о защите авторских прав. "Мне очень хотелось бы доказать Дидье Маруани и другим зарубежным исполнителям, что авторские права защищаются в России", – приводит слова адвоката .Правозащитник напомнил, что его предшественник Игорь Трунов по неизвестным причинам не смог отстоять права лидера группы Space в 2016 году. "Он подготовил исковое заявление, которое почему-то дважды подавал ни туда, куда нужно. Это заявление не было принято в городской суд почему-то, я не понял. Какая-то странная история очень", – цитирует мужчину агентство . Евгений Турло добавил, что каждый адвокат обязан знать "правила подсудности и подачи".Напомним, в конце 2016 года исполнитель Дидье Маруани и адвокат Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении "Сбербанка", куда они пришли, чтобы заключить мировое соглашение с и его представителем. Российский певец обвинил их в вымогательстве, но позднее правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело в отношении лидера Space.