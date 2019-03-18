Владимир Сипягин собрал срочное совещание по бездомным животным

Владимир Сипягин собрал срочное совещание по бездомным животнымВ редакцию «33Live.Ru» всё чаще стали поступать письма и звонки от обеспокоенных читателей. Их волнует ситуация с бездомными собаками, которые набрасываются на людей.Десятки жертвВо Владимире жертвами нападения безнадзорных собак в течение последнего года стали десятки человек. Жалобы поступают и из других районов области. На днях в очередной раз пострадал житель областного центра. Его покусала стая собак рядом с гаражами во Фрунзенском районе. Молодого человека доставили в больницу, где за его жизнь борются медики. Это уже 3-й подобный случай, произошедший в гаражно-строительном кооперативе на Добросельской. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал от администраций городов области в кратчайшие сроки решить проблемы с безнадзорными животными.«Нужно выработать единую методику, которая определит порядок действия в этих непростых ситуациях, и дальше двигаться по этому пути. Собаки систематически нападают на людей, а когда это происходит так часто, значит, мы что-то делаем неправильно. Нужны реальные конкретные меры, потому что речь идёт о самом главном – о человеческой жизни», — заявил Владимир Сипягин.Не хватает приютовИз областного бюджета на работу с безнадзорными животными на все муниципалитеты в 2019 году выделили около 17 миллионов рублей.Количество отловленных бездомных собак ежегодно увеличивается, но после передержки животных вновь отпускают на волю. На территории области действуют всего 4 приюта: в городе Гусь-Хрустальном, в селе Сновицы и 2 во Владимире. Сюда привозят бездомных собак, где их содержат, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. После 12 дней пребывания в приюте собак возвращают в среду обитания. Однако передержка не даёт гарантии, что животное вновь не проявит агрессию.«Мы обсуждали создание кустовых приютов. А то получается, что существующие уже переполнены, новых нет, а муниципалитеты не могу освоить субвенции, которые область им выделяет. Соответственно, не отлавливают безнадзорных животных, а количество покусов от собак растёт», — говорит Владимир Сипягин.Ловят строители?Губернатор пришёл в недоумение, когда узнал, что мэрия областного центра по результатам торгов привлекает к отлову безнадзорных животных строительную организацию, а не ветеринарную. Причём это происходит последние 5 лет, и из года в год администрация Владимира чуть ли не силой заставляет компанию «Амест» участвовать в конкурсах.Заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин сообщил, что на первое полугодие 2019 года с этой компанией заключили контракт на 6,3 миллиона рублей. При этом, по соглашению с департаментом ветеринарии, мэрия должна оплачивать весь комплекс мероприятий, связанных с отловом бездомных животных, исходя из суммы в 5 тысяч 182 рубля за особь, но по факту приходится платить в 3 раза больше - 15 тысяч 599 рублей.Кроме того, по контракту, у предприятия есть 24 часа на то, чтобы отреагировать на сообщения жителей о местах нахождения безнадзорных животных.«Ну что такое?! Представляете: 24 часа на реакцию, когда бегает свора собак?! Да пол-района погибнет уже! Это что такое, вообще?! Я вот не знал этого, честно скажу. Ну что мы пишем правила игры, которые влекут за собой действия, а результат этих действий — жизнь людей!» – возмутился глава региона.Владимир Сипягин поручил своему заместителю по сельскому хозяйству Александру Трутневу и директору департамента ветеринарии Максиму Тихонову переговорить с представителями ветеринарных клиник, чтобы со второго полугодия привлечь их, а не строителей, к работе по обращению с безнадзорными животными:«Ветеринары — люди, которые реально хотят решить эту проблему, и заботиться о животных, в том числе. Поэтому я вам предлагаю по каждому району определить списки ветеринарных клиник, провести переговоры с муниципалитетами, и уже тогда давайте помогать организовывать эти мероприятия. Когда завтра вы по переулку пойдёте, и на вас выбежит свора собак, вы, наверно, по-другому зашевелитесь. Я обращаюсь ко всем: у нас за 2 месяца второй случай во Владимире, а если завтра погибнет кто-то - кого мне расстреливать?»Комментарий:Начальник Госохотинспекции администрации Владимирской области Валерий Куфтин:«Собачьи стаи опасны не только в городах. Брошенные дачниками собаки разоряют гнёзда птиц, свитые на земле в лесу, причиняют другой урон животному миру. Мы изучили ситуацию в охотничьих угодьях, и планируем внести в Законодательное Собрание Владимирской области проект регионального закона, позволяющий отстреливать безнадзорных животных в охотугодьях. Право «изымать» брошенных собак получат не все подряд, а только штатные сотрудники охотхозяйств, если у них есть специальные разрешения на регулирование численности животных».