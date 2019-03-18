Комитет Российского футбольного союза по этике в ближайшее время рассмотрит высказывания нападающего Урала Павла Погребняка. Об этом сообщили в организации. Ранее в интервью спортсмен заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России.

Комитет Российского футбольного союза по этике в ближайшее время рассмотрит высказывания нападающего "Урала" Павла Погребняка. Об этом сообщили в организации. Ранее в интервью спортсмен заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России. И назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступают темнокожие игроки.Это было огромное интервью нападающего "Урала" Павла Погребняка екатеринбургской прессе. Обсуждали все — от Instagram до роли игроков атаки в оборонительных построениях команды. Но волну обсуждения в Интернете вызвала одна брошенная Погребняком фраза. Бывший нападающий сборной России высказался против натурализации.Погребняк очень быстро пояснил свои слова: ничего против темнокожих футболистов он не имеет. Просто в составе нашей сборной хотелось бы видеть тех игроков, кто родился и вырос в нашей стране. Но было поздно — первоначальные слова Погребняка уже широко растиражировали. В комитете по этике Российского футбольного союза планируют рассмотреть высказывания футболиста. Возможно, Погребняка даже временно дисквалифицируют.В своем интервью Погребняк выразил несогласие с тем, что за сборную России сыграл натурализованный бразилец – нападающий "Краснодара" Ари. 15 ноября прошлого года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Германии. Также Погребняк не разделяет восторгов по поводу еще одного бразильца с российским паспортом, одного из героев чемпионата мира — Марио Фернандеса. На его позицию есть Игорь Смольников — защитник уровнем не ниже. Нынешнюю сборную России без Марио Фернандеса представить уже очень сложно. А ведь есть еще вратарь — Гильерме Маринато.Привлечение натурализованных игроков в сборные России по разным видам спорта — практика распространенная. За последние лет 10 через нашу сборную по мини-футболу прошло огромное количество бразильцев с российским паспортом. Пула, Сирило, Робинью, Лима, Густаво — это звезды футбола, те, кто выходил или до сих пор выходит на игру с двуглавым гербом на груди.В сборной России по баскетболу в свое время играл американец Джон Роберт Холден — он был одним из тех, кто принес России золото Чемпионата Европы 2007 года. А в нынешней сборной в команде Сергея Базаревича есть Джоэл Боломбой. Его отец — из Конго, мать – русская. Спортсмен родился в Донецке, а вырос в США.Прямо сейчас сборная России по футболу уже начала подготовку к отборочным матчам на Евро-2020 — против Бельгии и Казахстана. Защитник Марио Фернандес и вратарь Гильерме — в команде Станислава Черчесова.