Вопреки многочисленным предсказаниям, 1 февраля конец света так и не наступил. Теперь эксперты по вопросу грядущего апокалипсиса в срочном порядке сдвигают даты своих пророчеств и находят все новые подтверждения своей правоты.

Вопреки многочисленным предсказаниям, 1 февраля конец света так и не наступил. Теперь эксперты по вопросу грядущего апокалипсиса в срочном порядке сдвигают даты своих пророчеств и находят все новые подтверждения своей правоты.Судя по сделанному очевидцу видео, падение метеорита в Красноярском крае не произвело на непосредственных свидетелей этого явления неизгладимого впечатления. Пока яркий светящийся объект двигался по небу, водитель просто ехал по своим делам.Компенсировать такую невпечатлительность решили пользователи Сети. На записи они рассмотрели не хоть и крайне редкое, но вполне объяснимое явление – падение метеорита, а настоящий предвестник конца света. Фантазии очередных "пророков апокалипсиса" можно только позавидовать.Так, они утверждают, что под Красноярском приземлился летательный аппарат, внутри которого находятся посланники с таинственной планеты Нибиру. Причем намерения у этой внеземной делегации далеко не мирные.Так, конспирологи утверждают, что обитатели Нибиру приняли решение об организации на Земле конца света. Как именно он будет выглядеть они пока не договорились. Кто-то утверждает, что "зачистке" подвергнется только человечество, другие настаивают, что пришельцы уничтожат все живое, а возможно и саму нашу планету.Как бы то ни было, ждать этого события, по словам предсказателей апокалипсиса, осталось совсем недолго. Они утверждают, что очередной конец света назначен на 20 марта, передает портал VistaNews.ru. С таким заявлением еще до падения метеорита выступили экстрасенсы и уфологи.Сценарий очередного конца света претерпел некоторые изменения. Если раньше утверждалось, что Земля погибнет от непосредственного столкновения с Нибиру, то теперь конспирологи рассказывают другую историю. Дескать, на нашу планету высадятся аннунаки – коренные жители загадочной планеты. Существа, которым приписывается создание человеческого вида, по заветам Тараса Бульбы убьют тех, кого породили.Отметим, конспирологи, уфологи и другие эксперты по загадочным явлениям с богатой фантазией регулярно объявляют конец света. Наступить он может как в ближайшее время, так и через сотни лет. От раза к разу меняется и сценарий грядущего апокалипсиса. Иногда они утверждают, что человечество уничтожит себя само, порой привлекают к делу потусторонние или инопланетные силы, а иногда объясняют все глобальными природными катаклизмами.