Лидер группы Машина времени на своей
странице в Facebook обидел всех, кто считает, что Крым – наш. Этим Андрей
Макаревич вызвал волну возмущения и негодования в Сети.
Лидер группы "Машина времени" на своей
странице в Facebook обидел всех, кто считает, что "Крым – наш". Этим Андрей
Макаревич вызвал волну возмущения и негодования в Сети.
"Ой, Андрей
Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да
можно, конечно. Только что ж вы так… выросли? Что ж вы орали
"Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – высказался Андрей Макаревич в соцсети.
После поста народ обрушился с критикой
на музыканта.
Россияне посоветовали прибавить
певцу ума, передает "Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вы
что, считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать все, что
вы испражняете и визжать от удовольствия?", "Слава Богу, что "Уракрымнаш"! Мудрости бы
Вам к Вашим годам", "Крым общий. Я, ты, он, она. Вместе – целая страна. Вместе-дружная
семья. В слове Мы – 100 тысяч Я!!! И на этом выросли. Любили, врали меньше, мечтали",
– высказались пользователи соцсети после слов о Крыме.
Напомним, ранее лидер
группы "Машина времени" прокомментировал скандал, который разгорелся
вокруг сатирика Михаила Жванецкого на Украине. В Одесской области радикалы
потребовали отменить концерты сатирика после того, как в России его наградили
орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
нашел
сходство между ситуациями с юмористом и актером Алексеем Серебряковым. "Поразительная
примета времени – вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова, настолько
схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", – отметил
музыкант.