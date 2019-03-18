Лидер группы Машина времени на своей странице в Facebook обидел всех, кто считает, что Крым – наш. Этим Андрей Макаревич вызвал волну возмущения и негодования в Сети.

Лидер группы "Машина времени" на своейстранице в Facebook обидел всех, кто считает, что "Крым – наш". Этим АндрейМакаревич вызвал волну возмущения и негодования в Сети."Ой, АндрейВадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Даможно, конечно. Только что ж вы так… выросли? Что ж вы орали"Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – высказался Андрей Макаревич в соцсети.После поста народ обрушился с критикойна музыканта.Россияне посоветовали прибавитьпевцу ума, передает "Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вычто, считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать все, чтовы испражняете и визжать от удовольствия?", "Слава Богу, что "Уракрымнаш"! Мудрости быВам к Вашим годам", "Крым общий. Я, ты, он, она. Вместе – целая страна. Вместе-дружнаясемья. В слове Мы – 100 тысяч Я!!! И на этом выросли. Любили, врали меньше, мечтали",– высказались пользователи соцсети после слов о Крыме.Напомним, ранее лидергруппы "Машина времени" прокомментировал скандал, который разгорелсявокруг сатирика Михаила Жванецкого на Украине. В Одесской области радикалыпотребовали отменить концерты сатирика после того, как в России его наградилиорденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.нашелсходство между ситуациями с юмористом и актером Алексеем Серебряковым. "Поразительнаяпримета времени – вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова, настолькосхожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", – отметилмузыкант.