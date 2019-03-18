Последние
заявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийся
до сих пор признать полуостров российским, президент Белоруссии подталкивает
Украину к освободительной войне за него.
Последние
заявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийся
до сих пор признать полуостров российским, президент Белоруссии подталкивает
Украину к освободительной войне за него.
Российский
посол в Минске отказался Михаил Бабич отказался комментировать недавние
высказывания президента Белоруссии о том, что признание Крыма ничего не даст.
Бабич напомнил о позиции Александра Лукашенко, высказанной им в беседе с
украинскими журналистами.
Репортеры допытывались
у Батьки, кому на самом деле принадлежит Крым. Он, в свою очередь, задал им встречный
вопрос – сколько украинцев погибло при
потере Крыма? "Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш,
как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали", – сказал президент Белоруссии.
Получается, что
официально признавать Крым российским не хочет, но косвенно
подтверждает, что он все-таки не украинский. Эта размытая позиция свидетельствует
о том, что белорусский президент хочет усидеть на двух стульях: понравиться
Западу и, в то же время, не рассориться с Россией.
Стоит добавить,
что Александр также недавно признался, что в его
разговорах с Владимиром Путиным не проскальзывала тема признания Крыма частью России.
После всех этих заявлений Михаил Бабич сказал, что никакой корреляции между
событиями в Крыму 2014-го года и взаимоотношениями России и Белоруссии даже
близко нет. Дипломат назвал попытки
сравнить обсуждаемое сейчас углубление интеграции Москвы и Минска с процессом
вхождения Крыма в состав России информационной диверсией.