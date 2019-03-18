Последние заявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийся до сих пор признать полуостров российским, президент Белоруссии подталкивает Украину к освободительной войне за него.

Последниезаявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийсядо сих пор признать полуостров российским, президент Белоруссии подталкиваетУкраину к освободительной войне за него.Российскийпосол в Минске отказался Михаил Бабич отказался комментировать недавниевысказывания президента Белоруссии о том, что признание Крыма ничего не даст.Бабич напомнил о позиции Александра Лукашенко, высказанной им в беседе сукраинскими журналистами.Репортеры допытывалисьу Батьки, кому на самом деле принадлежит Крым. Он, в свою очередь, задал им встречныйвопрос – сколько украинцев погибло припотере Крыма? "Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш,как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали", – сказал президент Белоруссии.Получается, чтоофициально признавать Крым российским не хочет, но косвенноподтверждает, что он все-таки не украинский. Эта размытая позиция свидетельствуето том, что белорусский президент хочет усидеть на двух стульях: понравитьсяЗападу и, в то же время, не рассориться с Россией.Стоит добавить,что Александр также недавно признался, что в егоразговорах с Владимиром Путиным не проскальзывала тема признания Крыма частью России.После всех этих заявлений Михаил Бабич сказал, что никакой корреляции междусобытиями в Крыму 2014-го года и взаимоотношениями России и Белоруссии дажеблизко нет. Дипломат назвал попыткисравнить обсуждаемое сейчас углубление интеграции Москвы и Минска с процессомвхождения Крыма в состав России информационной диверсией.