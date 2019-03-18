СМИ узнали о радостном событии в жизни высокопоставленной пары. Несмотря на то, что сами родители пока не прокомментировали новость, поклонники их уже поздравляют.

СМИ узнали о радостном событии в жизни высокопоставленной пары. Несмотря на то, что сами родители пока не прокомментировали новость, поклонники их уже поздравляют.Как компетентно сообщает немецкая пресса, Екатерина Малышева родила Эрнсту второго ребенка еще в четверг, 14 марта. Говорят, у счастливых родителей появился сын. Однако пока официально эту информацию не подтвердили. Впрочем, местные репортеры убеждены, что Екатерина и Эрнст уже совсем скоро объявят о пополнении и немедленно назовут имя ребенка.О том, что российский дизайнер Екатерина Малышева ждет второго ребенка от мужа, принца Эрнста Августа Ганноверского, стало известно осенью прошлого года. Тогда супруги были замечены на свадьбе внучки Елизаветы II Евгении, где собралось множество высокопоставленных гостей. Малышева появилась на публике в белом наряде, который не мог скрыть ее округлившегося живота.Собственно, после этого выхода в свет официальным представителям пары стало очевидно, что скрывать беременность Екатерины уже не имеет смысла, и тогда подтвердили, что та действительно ждет второго ребенка.Напомним, дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева в начале июля 2017 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.Зимой 2018 года у Екатерины и Эрнста родилась дочь. Девочка появилась на свет 22 февраля в госпитале Ганновера. В своем заявлении радостный принц признался: "От лица всей семьи хочу сказать, что мы безумно счастливы". Новорожденную кроху назвали Елизаветой.Интересно, что несмотря на высокий статус, Екатерина Малышева по-прежнему продолжает заниматься дизайном одежды. В нарядах бренда от именитого дизайнера на ковровых дорожках в разное время появлялись такие знаменитости, как Сиенна Миллер, Пенелопа Крус, Майли Сайрус, Рита Ора, Шер.