Французский исполнитель Дидье Маруани подал еще один иск о защите прав к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Сумма иска составила 272 миллиона рублей.

Французский исполнитель Дидье Маруани подал еще один иск о защите прав к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Сумма иска составила 272 миллиона рублей.Речь идет о песне Киркорова "Жестокая любовь". По мнению Маруани и его адвоката Евгения Тарло, в песне использована "наиболее заметная, значительная" часть произведения французского исполнителя. Маруани подчеркнул, что для него дело принципа "вернуть отцовство" своей песни, передает "Интерфакс".По словам исполнителя, каждая из 500 написанных им песен для него, как дитя. "Меня оскорбили, опорочили мою честь. Я хочу смыть это пятно с моей репутации", — заявил он.В 2016 году Маруани подавал иск в отношении Киркорова за нарушение авторских прав, предметом спора стала та же "Жестокая любовь". Тогда француз требовал взыскать 75 миллионов рублей, но суд иск не принял из-за нарушения правил подсудности.Позже Маруани и его юрист были задержаны по заявлению Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Композитора и адвоката отпустили в итоге, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.