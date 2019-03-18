За сутки до трагедии у студентов-туристов мог произойти серьезный конфликт с кем-то. Судмедэксперт Эдуард Туманов обратил внимание на странный характер травм участников группы Дятлова, погибших зимой 1959 года в горах Северного Урала.

За сутки до трагедии у студентов-туристов мог произойти серьезныйконфликт с кем-то. СудмедэкспертЭдуард Туманов обратилвнимание на странный характер травм участников группы Дятлова, погибших зимой1959 года в горах Северного Урала.Эксперт заявил, что, судя по записямпатологоанатома, у молодых людей на телах есть повреждения, которыеобразовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти. Он полагает, что этоссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов – например,кулака или ветки."А образоваться они могли как в ходемассовой драки, так и в каких-то других событиях. Скорее всего, члены группывступили в конфликт с кем-то в районе перевала", – цитирует Туманова сайт Отметим, что версий произошедшего 60 лет назад – множество, и укаждой есть свои обоснования.Так, ранее докторгеолого-минералогических наук Владислав Щапов опроверг официальную версиюгибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентовна не могли стать природные явления.В свою очередь специалистыСледственного комитета огласили ранее результаты расследования, которые ранеене публиковались. По их данным, причиной гибели туристической группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль стала их неопытность, передаеттелеканалНапомним, трагедия произошла зимой1959 года в горах Северного Урала. Погибли девять туристов, ушедших в поход подруководством Игоря Дятлова. Онизамерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия,назвали в честь группы туристов, – "".