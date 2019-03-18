За сутки до трагедии у студентов-туристов мог произойти серьезный
конфликт с кем-то. Судмедэксперт
Эдуард Туманов обратил
внимание на странный характер травм участников группы Дятлова, погибших зимой
1959 года в горах Северного Урала.
За сутки до трагедии у студентов-туристов мог произойти серьезный
конфликт с кем-то. Судмедэксперт
Эдуард Туманов обратил
внимание на странный характер травм участников группы Дятлова, погибших зимой
1959 года в горах Северного Урала.
Эксперт заявил, что, судя по записям
патологоанатома, у молодых людей на телах есть повреждения, которые
образовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти. Он полагает, что это
ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов – например,
кулака или ветки.
"А образоваться они могли как в ходе
массовой драки, так и в каких-то других событиях. Скорее всего, члены группы
вступили в конфликт с кем-то в районе перевала", – цитирует Туманова сайт Отметим, что версий произошедшего 60 лет назад – множество, и у
каждой есть свои обоснования.
Так, ранее доктор
геолого-минералогических наук Владислав Щапов опроверг официальную версию
гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов
на не могли стать природные явления.
В свою очередь специалисты
Следственного комитета огласили ранее результаты расследования, которые ранее
не публиковались. По их данным, причиной гибели туристической группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль стала их неопытность, передает
телеканал
Напомним, трагедия произошла зимой
1959 года в горах Северного Урала. Погибли девять туристов, ушедших в поход под
руководством Игоря Дятлова. Они
замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия,
назвали в честь группы туристов, – "".