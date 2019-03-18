Украинский политик, представитель украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал решение Киева разорвать договор о дружбе с Россией.

Украинский политик, представитель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал решение Киева разорвать договор о дружбе с Россией. Он назвал это ошибкой и перечислил ряд последствий, к которым приведет разрыв, передает РИА Новости. Последствия разрыва договора могут оказаться для Киева непредсказуемыми.Так, после прекращения действия договора изменится статус правовой защиты украинцев, которые работают на территории России. Эти люди вынуждены трудиться за пределами страны, так как не нашли работы на Украине, подчеркнул Медведчук.Также Украина окажется единственной страной в Европе, чьи границы с соседним государством не урегулированы, сказал политик. Договор гарантировал признание территориальной целостности и границ обеих стран, напомнил Медведчук. "Так вот этого мы сами себя лишаем", – отметил он.Договор о дружбе, о котором идет речь, прекратит действовать первого апреля из-за того, что Украина решила разорвать соглашение. Документ был подписан с 31 мая 1997 года. Он определял отношения между Украиной и Россией. Ранее в Кремле сравнили решение Киева разорвать договор с выстрелом в ногу. Договор работал в интересах обеих стран.