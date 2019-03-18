Смерть Юлии Началовой стала поводом для злорадных
комментариев украинских блогеров. Злопыхатели пишут о мега-концерте
ушедшей российской певицы со скончавшимся в прошлом году Иосифом Кобзоном.
Поклонники артистки обвинили юмористов в озлобленности.
Смерть Юлии Началовой стала поводом для злорадных
комментариев украинских блогеров. Злопыхатели пишут о "мега-концерте"
ушедшей российской певицы со скончавшимся в прошлом году Иосифом Кобзоном.
Поклонники артистки обвинили "юмористов" в озлобленности.
В комментариях по поводу особо
отличился некий автор под ником "Львовский метрополитен". Он назвал артистку "второсортной"
исполнительницей: по словам блогера, певицу запомнят лишь благодаря ее
выступлению на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
О , известной российской певицы, стало известно 16
марта. Ей было 38 лет. Украинский блогер ехидно заметил, что теперь Началова
может планировать "мега-концерт" с народным артистом Иосифом
Кобзоном, который скончался в прошлом году. Он на Украине также был занесен в
черный список за поддержку воссоединения Крыма с Россией и самопровозглашенных
республик Донбасса.
Поклонников Юлии ехидные комментарии украинского блогера
возмутили. Пользователя обвинили в отсутствии такта и озлобленности.
Похороны Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Причиной , по словам ее близких, стала
остановка сердца на фоне абсцесса и заражения крови. Певица была
госпитализирована 11 марта. Врачи старались спасти жизнь артистки, но
справиться с обострением не удалось. Родственники Началовой до последнего были
рядом с Юлией, однако даже им не удалось попрощаться с артисткой, пишет "Газета.ру".