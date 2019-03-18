Смерть Юлии Началовой стала поводом для злорадных комментариев украинских блогеров. Злопыхатели пишут о мегаконцерте ушедшей российской певицы со скончавшимся в прошлом году Иосифом Кобзоном. Поклонники артистки обвинили юмористов в озлобленности.

Смерть Юлии Началовой стала поводом для злорадныхкомментариев украинских блогеров. Злопыхатели пишут о "мегаконцерте"ушедшей российской певицы со скончавшимся в прошлом году Иосифом Кобзоном.Поклонники артистки обвинили "юмористов" в озлобленности.В комментариях по поводу особоотличился некий автор под ником Львовский Метрополитен. Он назвал артистку "второсортной"исполнительницей: по словам блогера, певицу запомнят лишь благодаря еевыступлению на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.О , известной российской певицы, стало известно 16марта. Ей было 38 лет. Украинский блогер ехидно заметил, что теперь Началоваможет планировать "мега-концерт" с народным артистом ИосифомКобзоном, который скончался в прошлом году. Он на Украине также был занесен вчерный список за поддержку воссоединения Крыма с Россией и самопровозглашенныхреспублик Донбасса.Поклонников Юлии ехидные комментарии украинского блогеравозмутили. Пользователя обвинили в отсутствии такта и озлобленности.Похороны Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище столицы.Причиной , по словам ее близких, сталаостановка сердца на фоне абсцесса и заражения крови. Певица былагоспитализирована 11 марта. Врачи старались спасти жизнь артистки, носправиться с обострением не удалось. Родственники Началовой до последнего былирядом с Юлией, однако даже им не удалось попрощаться с артисткой, пишет "Газета.ру".