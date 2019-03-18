Принц Гарри не является единственным любимым мужчиной в жизни герцогини Сассекской. Британские СМИ утверждают, что Меган Маркл поддерживает теплые отношения с Маркусом Андерсоном, с которым она подружилась еще за несколько лет до встречи с внуком королевы.

Принц Гарри не является единственным любимым мужчиной в жизни герцогини Сассекской. Британские СМИ утверждают, что Меган Маркл поддерживает теплые отношения с Маркусом Андерсоном, с которым она подружилась еще за несколько лет до встречи с внуком королевы.Они познакомились в торонтском клубе Сохо в 2011 году. Тогда актриса только переехала в Канаду для съемок в сериале "Форс-мажоры". Как сообщают журналисты, Меган и Маркус сразу стали друзьями. В прошлом мужчина работал официантом в модном заведении, теперь он занимает должность глобального консультанта. Андерсон лично знаком с близкими подругами Маркл – Амали Клуни и Джессикой Малрони.Он даже помогал герцогине найти нового пиар-директора Сару Латхам. "Маркус – очень приятный, остроумный и веселый человек. Вместе с Сарой он составляет отличную команду поддержки супруги принца. Они знают множество выдающихся людей из мира политики и шоу-бизнеса по обе стороны Атлантики", – приводит слова его близкого знакомого Express.co.В прошлом месяце Андерсон посетил вечеринку в честь предстоящего рождения первенца герцога и герцогини Сассекских. Несколько лет назад Меган Маркл рассказала поклонникам, какую важную роль он сыграл в ее жизни. "Что бы я делала без тебя, мой любимый друг, который всегда готов прийти на помощь? Я знаю, что... Мне было бы очень скучно, и моя жизнь была бы менее интересной. Я очень тебя люблю. Желаю тебе побольше счастливых дней", – написала она в блоге.Известно, что Маркус организовал несколько свиданий для бывшей актрисы после развода с первым мужем. Хотя Андерсон и не познакомил с принцем Гарри, он устраивал для влюбленных встречи в клубе Сохо и роскошных отелях. Мужчина стоял рядом с будущей герцогиней, когда она впервые появилась с внуком королевы на публике в 2017 году.