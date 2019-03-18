Российский артист признался, что в прошлом ему запрещали выступать на сцене, а песни отказывались играть на радио. Накануне юбилея Валерий Леонтьев дал откровенное интервью.

Российский артист признался, что в прошлом ему запрещали выступать на сцене, а песни отказывались играть на радио. Накануне юбилея Валерий Леонтьев дал откровенное интервью.Артист рассказал, что в 1980-е годы он переживал непростой период. По словам звезды, в то время его не просто долго не пускали на большую сцену, а буквально предавали "анафеме". К счастью, у него были сторонники, которые помогали ему пробиться в радиоэфиры. "Сломать это очень помогли Давид Тухманов со своей женой Таней, которые истово бились за меня, Джульетта Максимова, которая выбивала мне эфиры на радио", – перечислил он.Сам Валерий Леонтьев до сих пор не понимает, почему ему запрещали выступать на публике. Вполне вероятно, что членам партии могли не понравиться его экстравагантные костюмы и необычное поведение на сцене. Однако несмотря на все трудности артист продолжал заниматься музыкой.В разговоре с журналистами он также вспомнил еще один неприятный эпизод. Вместе с композитором Александром Морозовым певец работал над альбомом, который хотели назвать "Птица в клетке" – в честь главной композиции на пластинке. Но звукозаписывающая студия "Мелодия" была против выпуска альбома с таким названием. "В какой такой клетке? И что это за птица? Уж не я ли в клетке?..", – вспоминает исполнитель.Музыкантам предложили сменить название пластики на более прозаичное – "Голос птицы". Однако остался им недоволен. Спустя некоторое время звезда получила весьма скромный гонорар – всего 160 рублей, хотя альбом снискал большую популярность у публики. "В каком-то году, "Мелодия" мне за альбом даже заплатила. Аж сто шестьдесят рублей за гигант. А сами продали 25 миллионов экземпляров…", – поделился он.