В Югорске прошел повторный матч финала Кубка России по мини-футболу (футзалу). Местная Газпром-Югра принимала Тюмень после гостевой ничьей – 3:3. На сей раз победа оказалась за югорцами, которые победили со счетом 8:4 и завоевали почетный национальный трофей в четвертый раз в истории.

В Югорске прошел повторный матч финала Кубка России по мини-футболу (футзалу). Местная "Газпром-Югра" принимала "Тюмень" после гостевой ничьей – 3:3. На сей раз победа оказалась за югорцами, которые победили со счетом 8:4 и завоевали почетный национальный трофей в четвертый раз в истории.Гости вышли вперед уже на 1-й минуте — Абрамович точно выстрелил с дальней дистанции, сообщает сайт "Газпрома-Югра". Семь минут спустя Давыдов хлестко пробил после подачи углового, но голкипер "черно-белых" Логинов был на месте. Вскоре ему еще раз пришлось спасти свою команду после удара Кататы, а в следующей атаке "Тюмень" удвоила преимущество усилиями Крыкуна.В начале второй десятиминутки "Югра" сумела ответить: снаряд, запущенный Покотыло, попал в цель рикошетом от перекладины. На 21-й минуте гости получили право на штрафной, Купатадзе сумел отбить мощный выстрел Антошкина. Вскоре шанс сравнять счет был у Хуана Эмилио, но выручил вратарь. И все-таки "Тюмени" не суждено было уйти на перерыв в лидерах. Сначала Шаяхметов оказался первым на добивании, а затем Чишкала пробил Логинова после розыгрыша штрафного.На 33-й минуте матча Антошкин издали потряс перекладину, а три минуты спустя Хуан Эмилио откликнулся на заброс Купатадзе и не промахнулся. В следующей атаке последовал пятый мяч "Газпрома" — Нандо поразил нижний угол. Наставник "Тюмени" Игорь Путилов принял решение выпустить пятого полевого игрока, и тут же комбинацию завершил Антошкин. Тем не менее, вскоре риск обернулся боком — шестой и седьмой голы в оставшиеся без защиты ворота забил Чишкала. Еще более крупным счет сделал Покотыло. Тюменцы продолжали играть с пятым полевым, и Коцич сумел сократить отставание, но не более.