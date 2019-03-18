Алла Никитина воспитывает двухлетнюю внебрачную дочь от 60-летней звезды сериала Кадетство, заслуженного артиста Александра Никулина. Женщина пришла в студию программы Пусть говорят. Она пытается связаться со знаменитостью.

Алла Никитина воспитывает двухлетнюю внебрачную дочь от60-летней звезды сериала "Кадетство", заслуженного артиста Александра Никулина.Женщина пришла в студию программы "Пусть говорят". Она пытается связаться сознаменитостью.Никитина рассказала, что познакомилась с Никулиным в марте2016 года в Турции. Они должны били вместе сниматься в клипе. "Меня пригласилив качестве героини, а Александр должен был быть героем. У нас закрутилисьотношения, это все было очень быстро", – рассказала женщина в студии "Пусть говорят".Их роман продлился девять месяцев. По словам Никитиной, вмомент знакомства она не видела на пальце Никулина кольца, поэтому решила, чтоон не в браке Вопросы о его семейном статусе напрямую не задавала. "После я сказала, что я беременна, а он в ответ сказал, что женат", – еле сдерживаясь от слез вспоминает Алла.Сначала Александр говорил, что уйти из семьи не может, однако появления ребенка очень ждет. Меж тем, спустя время актер переехал в квартиру беременнойвозлюбленной."Чуть больше месяца мы с ним прожили в совместном быте, и водин прекрасный день меня ждала его собранная сумка, и он казал о том, что онуходит обратно в семью. Он сказал, все, что он наигрался, что ему надоело, апосле заявил, что ребенок не его", – вспоминает Никитина.Редакторы программы "Пусть говорят" связались с АлександромНикулиным по телефону. Артист заявил, что встречался с Аллой, как с коллегой,чтобы обсудить совместное существование в кадре. Им предстояло играть любовников,поэтому необходимо было познакомиться, но этим все и ограничилось."Бесконечно фотографировала. Я не мог понять, что это –селфи заразно или с каким-то умыслом. Постоянно, как где там я с ней, а вот сфотографируемся.Что мне от нее надо? Она вдвое младше меня. Я старше ее родителей! Короче, япопал, да!" – отметила звезда сериала "Кадетство".После Никитина рассказала, что подала на Александра в суд ивыиграла дело. Теперь артист исправно платит алименты. Алла продемонстрировалаведущему Дмитрию Борисову результаты ДНК-экспертизы,которую артиста заставила сделать Фемида. "Достоверность положительного выводао родстве составляет 99,9%", – зачитал Борисов.К слову, присутствующие в студии эксперты не могли понять,зачем Никитина пришла на программу, ведь она уже добилась материальнойподдержки от отца малышки. Алла в ответ заявила, что своим приходом наона пытается принудить Никулина не только платить алименты, но и общаться снаследницей.