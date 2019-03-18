Алла Никитина воспитывает двухлетнюю внебрачную дочь от
60-летней звезды сериала Кадетство, заслуженного артиста Александра Никулина.
Женщина пришла в студию программы Пусть говорят. Она пытается связаться со
знаменитостью.
Алла Никитина воспитывает двухлетнюю внебрачную дочь от
60-летней звезды сериала "Кадетство", заслуженного артиста Александра Никулина.
Женщина пришла в студию программы "Пусть говорят". Она пытается связаться со
знаменитостью.
Никитина рассказала, что познакомилась с Никулиным в марте
2016 года в Турции. Они должны били вместе сниматься в клипе. "Меня пригласили
в качестве героини, а Александр должен был быть героем. У нас закрутились
отношения, это все было очень быстро", – рассказала женщина в студии "Пусть говорят".
Их роман продлился девять месяцев. По словам Никитиной, в
момент знакомства она не видела на пальце Никулина кольца, поэтому решила, что
он не в браке Вопросы о его семейном статусе напрямую не задавала. "После я сказала, что я беременна, а он в ответ сказал, что женат", – еле сдерживаясь от слез вспоминает Алла.
Сначала Александр говорил, что уйти из семьи не может, однако появления ребенка очень ждет. Меж тем, спустя время актер переехал в квартиру беременной
возлюбленной.
"Чуть больше месяца мы с ним прожили в совместном быте, и в
один прекрасный день меня ждала его собранная сумка, и он казал о том, что он
уходит обратно в семью. Он сказал, все, что он наигрался, что ему надоело, а
после заявил, что ребенок не его", – вспоминает Никитина.
Редакторы программы "Пусть говорят" связались с Александром
Никулиным по телефону. Артист заявил, что встречался с Аллой, как с коллегой,
чтобы обсудить совместное существование в кадре. Им предстояло играть любовников,
поэтому необходимо было познакомиться, но этим все и ограничилось.
"Бесконечно фотографировала. Я не мог понять, что это –
селфи заразно или с каким-то умыслом. Постоянно, как где там я с ней, а вот сфотографируемся.
Что мне от нее надо? Она вдвое младше меня. Я старше ее родителей! Короче, я
попал, да!" – отметила звезда сериала "Кадетство".
После Никитина рассказала, что подала на Александра в суд и
выиграла дело. Теперь артист исправно платит алименты. Алла продемонстрировала
ведущему Дмитрию Борисову результаты ДНК-экспертизы,
которую артиста заставила сделать Фемида. "Достоверность положительного вывода
о родстве составляет 99,9%", – зачитал Борисов.
К слову, присутствующие в студии эксперты не могли понять,
зачем Никитина пришла на программу, ведь она уже добилась материальной
поддержки от отца малышки. Алла в ответ заявила, что своим приходом на
она пытается принудить Никулина не только платить алименты, но и общаться с
наследницей.